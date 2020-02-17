Osmaniye’de bıçaklı kavga: 2 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Osmaniye’de bıçaklı kavga: 2 yaralı

İHA

Osmaniye'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Osmaniye’de bıçaklı kavga: 2 yaralı

Osmaniye’de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Mahallesi 7017 Sokak’ta, A.A. ve S.A. ile C.B. ve B.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle S.A. bıçakla C.B.’yi, A.A. ise B.A.’yı yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırılırken, C.B.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.A. ve S.A. ise Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmaniye'de Bilek Güreşi Bölge Şampiyonası
YEREL HABERLER Osmaniye'de Bilek Güreşi Bölge Şampiyonası
Uyuşturucu taciri evinin balkonunda saklanırken yakalandı Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada çeşitli uyuşturucu madde ele geçirildi
YEREL HABERLER Uyuşturucu taciri evinin balkonunda saklanırken ...
İç çamaşırından uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER İç çamaşırından uyuşturucu çıktı
Ambulans helikopter Tuğçe bebek için havalandı
YEREL HABERLER Ambulans helikopter Tuğçe bebek için havalandı
Asker uğurlama eğlencesi kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Asker uğurlama eğlencesi kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı
Düziçi'de trafik kazası: 7 yaralı
YEREL HABERLER Düziçi'de trafik kazası: 7 yaralı
Kavgayı ayırırken, kardeşinin bıçak darbesiyle öldü
YEREL HABERLER Kavgayı ayırırken, kardeşinin bıçak darbesiyle öldü
14 aylık bebek, ambulans helikopterle sevk edildi
YEREL HABERLER 14 aylık bebek, ambulans helikopterle sevk edildi
Osmaniye'de dere yatağına düşen karaca, kurtarıldı
YEREL HABERLER Osmaniye'de dere yatağına düşen karaca, kurtarıldı
Polis, aracının aküsüyle yolda kalan vatandaşın aracını şarj etti
YEREL HABERLER Polis, aracının aküsüyle yolda kalan vatandaşın ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X