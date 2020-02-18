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Canlı yayında şarkı çalıp göbek attı, traktörle uçuruma yuvarlandı Traktörün önünde şarkı çalıp ...

İHA

Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli beldesinde traktörün önünde şarkı çalıp göbek atarak sosyal medyada canlı yayın yapan adam, evine dönerken traktörü ile uçurumdan yuvarlanıp ağır yaralandı.

Canlı yayında şarkı çalıp göbek attı, traktörle uçuruma yuvarlandı Traktörün önünde şarkı çalıp göbek atarak sosyal medyada canlı yayın yapan adam, evine dönerken uçurumdan yuvarlanıp ağır yaralandı

Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli beldesinde traktörün önünde şarkı çalıp göbek atarak sosyal medyada canlı yayın yapan adam, evine dönerken traktörü ile uçurumdan yuvarlanıp ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza Mehmetli beldesi Taş Ocağı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre Halil Akçay, kullandığı 50 AF 490 plakalı traktörü ile Mehmetli beldesindeki boş arazide alkol almaya başladı. Bir ara sosyal medya hesabından traktörün önünde şarkı çalıp göbek atarak canlı yayın yapan Halil Akçay canlı yayını bitirdikten sonra traktör ile evine dönerken Taş Ocağı mevkisinde virajı alamayarak kontrolü kaybedip uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin yardımına koştuğu Halil Akçay daha sonra olay yerine çağrılan ambulans ile ağır yaralı olarak Kadirli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Akçay hayati tehlike kaydıyla Adana'daki Balcalı Hastanesine sevk edildi. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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