Kaymakamdan şehit annesine: "Devletimizin kapısı daima sizlere açıktır"

Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, hasta olan şehit annesi Hasibe Öner’i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kaymakam Almalı, Şehit Uzman Jandarma Çavuş Erol Öner’in şehadetinin yıldönümünde hasta olan annesi Hasibe Öner’i ziyaret etti. Ziyaret sırasında şehit aileleri ile sohbet edin geçmiş olsun dileğinde bulunan Kaymakam Almalı, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, şehitlerimizin bizlere emaneti olan siz değerli insanların daima yanındadır. Devletimizin kapısı daima sizlere açıktır” dedi.

Ziyarete, Düziçi İlçe Emniyet Müdürü Tuncer Yıldırım ve Düziçi Müftüsü Ramazan Sancak'ta katıldı.

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