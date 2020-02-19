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Öğrencileri için okula kamyonetle kar getirtti

İHA

Düziçi Cumhuriyet İlkokul Müdürü Yusuf Taşlı, ilçenin yüksek kesimlerinde bulunan karları kamyonetle okul bahçesine getirterek çocuklara kar sürprizi yaptı.

Düziçi Cumhuriyet İlkokul Müdürü Yusuf Taşlı, ilçenin yüksek kesimlerinde bulunan karları kamyonetle okul bahçesine getirterek çocuklara kar sürprizi yaptı.
Düziçililer, kar sevinci yaşamak her yıl ilçenin yüksek kesimlerine gidiyor. Durumu ve aracı olmayanlar, yaylalara gidemediği için özellikle çocuklar kar sevincinden mahrum kalıyor.
Cumhuriyet İlkokul Müdürü Yusuf Taşlı da kar sevinci yaşayamayan çocuklara sürpriz yapmak için yaylalardan kamyonetlere yüklettiği karı okul bahçesine döktürerek akşama kadar çocukların doyasıya eğlenmesini sağladı. Okul bahçesinde dağ gibi yığılı karları gören çocuklar, zaman zaman kendi aralarında zaman zaman da okul öğretmenleriyle kartopu oynayarak unutulmaz bir gün yaşadılar.
Okul Müdürü Yusuf Taşlı “Geçtiğimiz yıl da yaptığımız bu sürprizimizi bu yılda yeniledik. Siz kara gidemiyorsanız, biz size karı getiririz diye başladığımız bu etkinliğimiz artık 2 yaşında. Çocuklarımız ve öğretmenlerimiz için güzel bir sosyal etkinlik oluyor. Hem eğleniyoruz hem çocuklarımızı kar ile tanıştırıyoruz. Düziçi İlçe merkezine hiç kar yağmıyor. Yani çocuklarımızın çoğu karı görmeden kartopu oynayamadın büyüyor. Bu hevesleri içinde kalmasın, bu mutluluktan mahrum olmasınlar diye böyle güzel bir şey yaptık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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