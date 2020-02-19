İlk ve ortaokul öğrencileri, Minik 112 Projesi ile tanışıyor

Osmaniye’de sağlık ekipleri tarafından ilk ve orta okul öğrencilerine "Yaşama Yol Ver" medya kampanyası ve "Minik 112" Projesi kapsamında eğitim verildi.

Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri Komuta Kontrol Başhekimliği ekipleri, öğrencileri acil sağlık hizmetleri konusunda bilgilendirdi. Okullarda öğrencilere sunum yapan sağlık personelleri, 112 Acil Çağrı hattına yapılan gereksiz aramaları azaltmak, gerekli olduğunda 112 Acil Çağrı sistemi ile nasıl iletişim kurulacağını öğretmek, Trafikte seyreden ambulansa yol verilmesi ve çocuklarının karşılaştıkları sağlık problemlerinde nasıl davranmaları gerektiği gibi konularda bilgiler verildi.

Ayrıca İl Ambulans Servisi personelleri tarafından eğitim amacıyla ziyaret edilen okullarda öğrencilere tam donanımlı Ambulans aracı tanıtılarak bilgi verildi.

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