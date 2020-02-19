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Osmaniyespor FK - Gölcükspor: 1-0 

DHA

 STAT: 7 Ocak

 STAT: 7 Ocak
HAKEMLER: Aytaç Geçgel (xx), Murat Güçlü (xx), Mücahit Adem Çelebi (xx)
OSMANİYESPOR FK: Alp Arda (x), Furkan Işıkdemir (x) (Dk.84 Hakan Akman (?), Ahmet Baykal (xx), Samet Dağlı (xx) (Dk.86 Onur Kızıltaş (?), Kerim Bölük (xx), Hamit Bayraktar (x), Ekrem Çam (x), Taşkın Kartal (x), Tayfun Sabri Gümüşoğlu (x), Mustafa Öztürk (xx) (Dk.57 Ekrem Sütçü (x), Soner Birinci (x)
GÖLCÜKSPOR: Metehan Bakkallar (x) Ali Mert Işık (xx) (Dk.86 Muhammet Serdar Yazıcı (?), Furkan Özyapı (x), Batuhan Boyoğlu (x) (Dk.61 Barış Şen (?), Yücel Candemir (x), Emre Yüksektepe (x) (Dk.73 Barış Kazer (xx), Evren Kilarcı (x), Kadir Turhan (x), Akın Karaaslan (x), İsmail Yüksek (x), Aykut Çift (xx)
GOL: Dk.11 Mustafa Öztürk (Osmaniyespor)   
SARI KARTLAR: Dk.65 Kerim Bölük, Dk.66 Samet Dağlı, Dk.77 Alp Arda (Osmaniyespor)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta mücadele eden Osmaniyespor FK, ligin 24'üncü haftasında sahasında konuk ettiği Gölcükspor'u 1-0 mağlup etti. 7 Ocak Stadı'nda saat 13.30'da başlayan maçı, Aytaç Geçgel, Murat Güçlü ve Mücahit Adem Çelebi hakem üçlüsü yönetti. Çok sayıda taraftarın takip ettiği karşılaşmanın 11´inci dakikasında Osmaniyespor´dan Mustafa Öztürk takımını 1-0 öne geçirdi. Mücadelenin ikinci yarısında da iki takımın karşılıklı atakları gol getirmedi ve mücadele Osmaniyespor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Sarı-yeşilli ekip, sahasında aldığı galibiyetle puanını 36'ya yükseltmiş oldu. 

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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