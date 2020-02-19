Osmaniye'de DEAŞ şüphelisi 3 kişi serbest

OSMANİYE'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 şüpheli, yurt dışına çıkış yasağı konularak, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Suriye'de bulunduğu süre içerisinde DEAŞ terör örgütünde 'emir' düzeyinde kamp sorumlusu olarak görev yaptığı öne sürülen İ.E.'nin faaliyette bulunmak üzere İstanbul'dan Osmaniye'ye geleceği bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine yapılan takip sonucu İ.E. yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca aynı operasyon kapsamında terör örgütünde 'savaşçı' olarak faaliyet gösterdiği belirlenen Suriye uyruklu R.Y. ve O.Y. de bulundukları adreste yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Emniyetteki sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpeliler, çıkarıldıkları mahkemece yurt dışına çıkış yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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