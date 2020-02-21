Osmaniye’de öğrenci taşıyan iki minibüs kaza yaptı: 20 yaralı

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde öğrenci taşıyan iki servis aracının çarpışması sonucu meydana gelen kazada 20 öğrenci yaralandı.



Kaza, saat 15.52 sıralarında İstiklal Mahallesi Akpak Dede Cami mevkiinde meydana geldi. Öğrencileri taşıyan Ö.C. idaresindeki 80 AAB 225 plakalı öğrenci servisi ile O.K. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen öğrenci servisi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle servis araçları kaldırımın üzerinde üst üste durdu. Çevredekilerin yardımı ile servislerden öğrenciler çıkarıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu ciddi olan öğrenciler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. 16 kişi tedavisinin ardından taburcu edildi. 4 yaralının ise Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi

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