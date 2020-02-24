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Osmaniye'de Basketbol Şampiyonası sona erdi

İHA

Osmaniye'de Basketbol Şampiyonası sona erdi

Osmaniye'de Okul Sporları Faaliyet Programında yer alan Gençler A KızErkek Basketbol Grup Müsabakaları yapıldı.
Tosyalı ve Merkez Spor Salonunda oynanan karşılaşmalarda öğrenciler ve veliler büyük ilgi gösterdi.
12 farklı ilden 19 takım 228 sporcunun katıldığı Tosyalı ve Merkez Spor Salonundaki grup şampiyonasında Genç Kızlar Kategorisinde; A Grubunda Mersin Özel Çağ Anadolu Lisesi, B Grubunda Gaziantep Özel Kültür Fen Lisesi, C grubunda Hatay Özel Doğuş Anadolu Lisesi grup lideri oldu.
Genç Erkekler Kategorisinde ise A Grubunda Mersin Özel Mersin Evrensel Anadolu Lisesi, B Grubunda Gaziantep Özel Sedat Akdoğan Pancarlı Anadolu Lisesi, C Grubunda Kahramanmaraş Özel İstet Karaokur Simya Anadolu Lisesi oldu.
Grup müsabakalarında lider olarak derece elde eden takımlar yarı final müsabakasına katılmaya hak kazandılar.
Müsabakaların ardından derece elde eden takımlara Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Tertip Komitesi ve Beden Eğitimi Öğretmenleri tarafından kupa ve madalya verildi.

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