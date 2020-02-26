Osmaniye'de 4 bin 616 şişe sahte içki ele geçirildi

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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) OSMANİYE'de 3 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 4 bin 616 şişe sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte ve kaçak alkol süren şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, il merkezinde belirlenen 3 ayrı adrese baskın düzenleyen ekipler, yaptığı aramalarda, 4 bin 616 şişe içerisinde 5 bin 202,5 litre sahte içki, sahte içki yapımında kullanılan 120 adet şişe içerisinde anason aroması, 240 adet alkol şişesi kapağı ve 30 adet boş şişe ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2020-02-26 15:29:13



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