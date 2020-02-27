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Karacaoğlan Ortaokulu Judo İl Birincisi

İHA

Osmaniye'de düzenlenen şampiyonada, Karacaoğlan Ortaokulu judo takımı, il birincisi oldu.

Karacaoğlan Ortaokulu Judo İl Birincisi

Osmaniye'de düzenlenen şampiyonada, Karacaoğlan Ortaokulu judo takımı, il birincisi oldu.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 20192020 Okul Sporları faaliyet programında yer alan okullar arası küçükler Judo İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.
Tosyalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara katılan 22 sporcu, judo il birinciliği için kıyasıya mücadele etti.
Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyalarını, Judo İl Temsilcisi Mustafa Zıpır ve Okul sporları tertip komitesi tarafından verildi.
Birinci olan Karacaoğlan Ortaokulu judo takımı 12 Nisan tarihleri arasında Osmaniye’de gerçekleşecek olan judo grup müsabakalarında Osmaniye’yi temsil edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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