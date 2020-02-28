Şehit Uzman Onbaşı Akkaya, son yolculuğuna uğurlandı



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- SURİYE'nin İdlib kentinde rejimin düzenlendiği hava saldırısında şehit olan 33 askerden Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya (23), Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı törenle Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde toprağa verildi.

Suriye'nin İdlib kentindeki Türk askerlerine düzenlenen hava saldırısında 33 Mehmetçik şehit oldu. Saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Halil İbrahim Akkaya için merkeze bağlı Ağacabey Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile kent protokolü, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Bakan Akar, törende şehidin babası Ali Akkaya'ya başsağlığı dileklerini iletti. Anne Döne Akkaya, güçlükle ayakta durabildiği için törene sedyeyle getirildi. Osmaniye Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından askerlerin omzuna alınan şehit Akkaya, götürüldüğü Bahçe Şehitliği'nde toprağa verildi. DHA-Genel Türkiye-Osmaniye İbrahim EMÜL

2020-02-28 17:40:15



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