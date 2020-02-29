Osmaniyeli şehit uzman çavuş son yolculuğuna uğurlandı Suriye’de şehit olan Uzman Çavuş Batuhan Tank, Kadirli’de düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi

Suriye’nin İdlib bölgesinde rejim güçlerince düzenlenen hava saldırısında şehit düşen Uzman Çavuş Batuhan Tank, memleketi Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

İdlib’de Esed’e bağlı rejim güçlerince düzenlenen hava saldırısında 34 silah arkadaşıyla birlikte şehit olan Uzman Çavuş Batuhan Tank(23) için Kadirli ilçesinde tören düzenlendi. Osmaniye Devlet Hastanesinden cenaze aracılığıyla alınan şehidin cenazesi önce Kadirli ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'ndeki baba evine getirilerek burada helallik alındı. Ardından aynı mahallede bulunan ve şehit Batuhan’ın kendisi gibi 43 yıl önce şehit olan dedesi Emniyet Bekçisi Yaşar Tank’ın adını taşıdığı Yaşar Tank Camisine getirildi. Tabutun başına gelen güçlükle ayakta duran baba Ahmet Turan Tank’ı askeri yetkililer ve yakınları teselli etti. Cenazede şehidin nişanlısı Nida Tank, “Yıkılmayacağım, dimdik ayakta duracağım” diye şehidin annesi Songül Tank’a sarılarak ağıt yaktı.

Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı cenaze töreninde öğle namazını müteakip Osmaniye İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu’nun kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin cenazesi Kadirli Asri mezarlık şehitliğinde toprağa verildi. Cenaze törenine, Aile ve Soyal Politikalar Bakan Yardımcısı Adnan Ertem, Ak Parti Osmaniye Milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu ve İsmail Kaya, Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, İlçe Kaymakamları, Belediye Başkanları, askeri yetkililer şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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