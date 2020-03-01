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Osmaniye'de sarı benekli semender görüntülendi

DHA


İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) OSMANİYE'de, mesire alanındaki yamaçlarda nesli tükenme tehlikesi altında olan sarı benekli semender görüntülendi.
Amanos Dağları eteklerindeki Karaçay Mahallesi Karaçay Dere yatağı çevresindeki bulunan mesire alanında büfe işletmeciliği yapan Burak Bulut, sarı benekli semender fark etti. Bulut, cep telefonuyla semenderin fotoğrafını çekti. İlk kez bölgede böyle bir canlı ile karşılaştığını belirten Burak Bulut, "İnternetten araştırdığımda bunun nesli tükenme tehlikesi altında olan sarı benekli semender olduğunu öğrendim. Yaklaşık 10 santim uzunluğundaki bu canlıyı sığ çalılık ve nemli bir ortamda gördüm. Cep telefonumla fotoğraflarını çektikten sonra gözden kayboldu" dedi.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2020-03-01 15:44:51

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