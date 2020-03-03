Çiftçiler traktörlerle Mehmetçik'e destek konvoyu düzenledi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde çiftçiler, Türk bayraklarıyla süsledikleri traktörleriyle konvoy yapıp, Mehmetçik'e destek verdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'na destek vermek ve Mehmetçik'e yanlarında olduklarını hissettirmek isteyen Kadirlili çiftçiler, Türk bayrakları astıkları traktörleriyle konvoy halinde ilçe turu attı. Onlarca traktörden oluşan konvoya vatandaşlar da kendi araçları ve ellerinde salladıkları Türk bayraklarıyla destek verdi. Çiftçiler adına konuşan Ali Yılmaz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve askerin her zaman yanında oldukları belirtip, İdlip'te şehit düşen kahraman Mehmetçikleri rahmetle andıklarını, yaralılara da acil şifalar dilediklerini söyledi.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Kadirli Efendi ERKAYIRAN

2020-03-02 22:39:56



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.