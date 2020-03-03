Osmaniye’de uyuşturucu operasyonu

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Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 20 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve bağımlılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Mevlana Mahallesinde oturan E.K.’nin evine operasyon düzenleyen polis, özel eğitimli narkotik köpeği “Poyraz” ile evde yaptığı aramada, ahşap masaya gizlenmiş 20 gram esrar maddesi buldu.

Evdeki E.K. gözaltına alındı.

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