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Bestami Yazgan Şiir Yarışması

İHA

Bestami Yazgan Şiir Yarışması

Osmaniye Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti (CGC) tarafından “Bestami Yazgan Şiir Yarışması” düzenlendi.
Yarışmada birinciye 2 bin, ikinciye bin 500, üçüncüye bin ve jüri özel ödülünü kazanan öğrenciye ise 500 lira ödül verilecek. Ayrıca dereceye giren öğrenciler adına Osmaniye’de oluşturulan Güneysu Şiir Ormanına 1 fidan dikilecek.
CGC Başkanı Ali Cihangir, yaptığı açıklamada, yarışmaya Türkiye genelinden lise öğrencilerinin katılabileceğini belirterek, şiirlerin eposta yoluyla byazgansiiryarismasi@gmail.com adresine öğrenci veya okul tarafından 20 Mart 2020 Cuma günü saat 17.00’ye kadar gönderilebileceğini kaydetti.
Şiirlerin, seçici kurul tarafından değerlendirileceğini, dereceye girecek şiirlerin sahiplerine 17 Nisan 2020’de Osmaniye’de düzenlenecek 10.Güneysu Dergisi Şiir Şöleninde verileceğini belirten Cihangir, “Hemşerimiz Bestami Yazgan, kentimiz ve ülkemiz için önemli bir şair ve yazardır. Eserleri ilkokul kitaplarına girdi. Şiir dalında yurt içi ve yurt dışında birçok ödül alan Bestami Yazgan’ın eserlerinden bazıları bestelendi, bazıları da ders kitaplarına girdi. Cemiyetimizin de yayın organı Güneysu Dergisinin de kurucularından olan Yazgan adına şiir yarışması düzenlemekten mutluyuz" dedi.

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