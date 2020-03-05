Osmaniye'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

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Osmaniye'de düzenlenen operasyonda 2 bin 921 adet extacy hap ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep'ten Osmaniye'ye uyuşturucu/uyarıcı hap getirilerek piyasaya sürüleceği duyumunun alınması üzerine harekete geçti. Şüpheli N.Ç'nin kullandığı aracı durduran ekipler şahısların ve aracın aranmasında 2 bin 921 adet extacy hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü N.Ç. ile yanında bulunan M.U. ve O.B. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Osmaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

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