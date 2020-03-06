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(Görüntülü) Kadirli'nin 100. kurtuluş yılında şehitlere saygı yürüyüşü yapıldı

DHA

OSMANİYE?nin Kadirli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'ncü yıldönümünde şehitlere saygı ve kurtuluş yürüyüşü düzenlendi. 

(Görüntülü) Kadirli'nin 100. kurtuluş yılında şehitlere saygı yürüyüşü yapıldı

OSMANİYE?nin Kadirli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'ncü yıldönümünde şehitlere saygı ve kurtuluş yürüyüşü düzenlendi. 
Köprübaşı Kent Meydanı?ndan başlayan şehitlere saygı ve kurtuluş yürüyüşü Atatürk Caddesi üzerinde devam etti. "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez", "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz", "Her Türk Asker Doğar" sloganları eşliğinde ellerinde bayraklarla yürüyen kalabalık, Öğretmenevi Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dağıldı.
Yürüyüşe Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, Belediye Başkanı Ömer Tarhan, İlçe Jandarma Komutanı Yusuf Avcı, Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız, İlçe Tarım Müdürü Fatin Rüştü Özeser ile birlikte öğrenci, öğretmen ve vatandaşlar katıldı.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye
2020-03-06 17:43:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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