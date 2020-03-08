(Özel) Narkotik operasyonunda “kuyumcu torbacı” kıskıvrak yakalandı Osmaniye’de narkotik polisi altın kesesiyle uyuşturucu satan kuyumcuyu yakaladı Evdeki ampulün içerisinden de uyuşturucu hap fışkırdı Operasyon kapsamında toplamda 27 şüpheli gözaltına alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Özel) Narkotik operasyonunda “kuyumcu torbacı” kıskıvrak yakalandı Osmaniye’de narkotik polisi altın kesesiyle uyuşturucu satan kuyumcuyu yakaladı Evdeki ampulün içerisinden de uyuşturucu hap fışkırdı Operasyon kapsamında toplamda 27 şüpheli gözaltına alındı

İHA

Osmaniye'de narkotik polisi bir süredir peşinde olduğu 'kuyumcu torbacı'yı operasyonla kıskıvrak yakalandı. Üst araması yapılan kuyumcunun üzerinden çıkan altın keselerinin içerisinde çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında bir evdeki ampulden ise uyuşturucu hap fışkırdı. Operasyonda toplamda 27 şüpheli gözaltına alındı.

(Özel) Narkotik operasyonunda “kuyumcu torbacı” kıskıvrak yakalandı Osmaniye’de narkotik polisi altın kesesiyle uyuşturucu satan kuyumcuyu yakaladı Evdeki ampulün içerisinden de uyuşturucu hap fışkırdı Operasyon kapsamında toplamda 27 şüpheli gözaltına alındı

Osmaniye’de narkotik polisi bir süredir peşinde olduğu 'kuyumcu torbacı'yı operasyonla kıskıvrak yakalandı. Üst araması yapılan kuyumcunun üzerinden çıkan altın keselerinin içerisinde çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında bir evdeki ampulden ise uyuşturucu hap fışkırdı. Operasyonda toplamda 27 şüpheli gözaltına alındı.
Osmaniye’de operasyon üstüne operasyon yaparak zehir tacirlerine göz açtırmayan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, vatandaşların daha sağlıklı çevrede yaşaması ve uyuşturucu bulunan ortamlardan korunması amacıyla kent genelinde çalışma başlattı. Narkotik olayların önlenmesi ve sokak satıcılarının yakalanması kapsamında yaklaşık 2 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapan narkotik polisi operasyon için düğmeye bastı. Hazırlıklarının tamamlayan ekipler, uyuşturucu ticareti yapıldığı ve depolandığı belirlenen 20 adrese yaklaşık 250 polisin katılımıyla operasyon gerçekleştirdi.

Ampulün içerisinden uyuşturucu fışkırdı
Operasyonda evlere giren polis narkotik köpeğinin de yardımıyla didik didik arama yaptı. Yapılan aramalarda çok miktarda 20 gram esrar, 115 gram eroin, 10 gram metamfetamin, 37 gram bonzai, 2 adet av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 miktar para ele geçirildi. Evlerdeki bir ampulün içerisinde ise çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 27 şüpheli, suç unsurlarıyla beraber emniyete götürüldü.

Kuyumcu torbacı altın keselerle yakalandı
Öte yandan, devam eden operasyon kapsamında narkotik polisi, bir iş yerinde uyuşturucu ticareti yapıldığına dair bir ihbar aldı. İhbarı değerlendiren polis, kuyumcu olan iş yerinin sahibi Ö.A.’yı takibe aldı. Uzun süren takipler sonucunda kuyumcunun uyuşturucu maddeleri altın kesesinin içerisinde koyduğunu belirledi. Kuyumcu torbacının dikkat çekmemek için bu yolu seçtiği ve uyuşturucu olan keseleri bu şekilde müşterilerine verdiği öğrenildi. Tespitlerin ardından kuyumcuyu takibe alan polis, ara sokakta kıskıvrak yakaladı. Araması yapılan şahsın üstünden altın keselerinin içerisine gizlenmiş 22 adet captagon yap, 26 adet ecstasy hap, 4 adet yeşil reçeteye tabi hap, 341,36 gram esrar maddesi, 11,87 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. Operasyon anı ise kameralara yansıdı.
Polis tarafından gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Kadirli'nin 100. kurtuluş yılında şehitlere saygı yürüyüşü yapıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kadirli'nin 100. kurtuluş yılında ...
Öğrencilerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
YEREL HABERLER Öğrencilerden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X