Ünlülerin tercihi Hair Center Of Turkey Saçları tamamen dökülen kişileri yeni saçlara kavuşturan merkez, sakal ve bıyık ekimi ile kaş ekimi hizmetini de aynı çatı altında veriyor

Türkiye’de saç ekimiyle ilgili operasyonların daha yeni başladığı yıllardan bu yana faaliyet gösteren ve uzman kadrosuyla hizmet sunan Hair Center of Turkey, ünlü isimlerin de uğrak mekanı haline geldi.

Özellikle saç ekimi konusunda uyguladığı çeşitli tedavilerle saçları tamamen dökülen kişileri yeni saçlara kavuşturan, saç seyrelmesi problemleri yaşayanların ise tamamen bu sorununu noktalayan merkez, bunun yanında sakal ve bıyık ekimi ile kaş ekimi hizmetini de aynı çatı altında vermesiyle diğer saç ekim merkezlerinden birkaç adım öne geçmiş durumda bulunuyor.



Kadınlara saç ekimi konusunda tabuları yıktı

Türkiye’ye saç ekimi konusunda uzman bir yaklaşımı getirerek bu alanda öncü olan merkez, kısa süre önce büyük bir tabuyu da yıkarak kadınlara saç ekimi hizmeti vermeye başladı. Genellikle saç ekimi denilince akla erkeklerin geldiği günümüzde kadınlara da saç ekimi yapılabileceği fikrini empoze eden merkez, sadece Türkiye’den değil, dünyadan da birçok müşteri çekiyor. Ataköy’de bulunan şubesinden sonra Brezilya ve Amerika’da da şube açarak hem tecrübelerini yurt dışında sergileyen, hem de oradan yeni bilgiler edinerek Türkiye’de uygulayan uzman doktorlar her geçen gün alanında en iyisi olmak için büyük çaba sarf ediyorlar.



Ağrısız, Zahmetsiz ve Tıraşsız Saç Ekimi

Hair Center of Turkey CEO’su Sinan Özer, prensip olarak müşterilerinin önce saçlarıyla ilgili yaşadığı problemleri yok etmeye, sonrasında ise onların bu süreçte psikolojik olarak rahat hissetmesine odaklanan bir hizmet anlayışı ile faaliyet gösterdiklerini vurguladı. Kimilerinde saç ekimiyle ilgili büyük bir ağrı yaşanması gibi tedirginlikler yaşandığı için bu konuya da eğildiklerini belirten Özer, saç ekiminin ağrısız bir şekilde işlem gerçekleştireceklerini taahhüt ettiklerini söyledi. Bunun yanında saç ekimi öncesi kalan saçlarını tamamen kazıtmak istemeyenler için tıraşsız saç ekimi hizmeti de uzmanları tarafından veriliyor.



Birbirinden ünlü isimler randevu sırasında

Kurulduğu günden bu yana binlerce farklı kişiye ulaştıklarına dikkat çeken CEO Sinan Özer, onlarca farklı sosyal medya fenomeni, sanatçı, futbolcu ve iş adamının da kendilerinden randevu aldıklarını ve önümüzdeki günlerde merkezlerine gelerek çeşitli işlemler yaptıracaklarını söyledi.

