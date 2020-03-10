Etrafa ateş açan alkollü şahıs yakalandı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde etrafa rastgele ateş açan şahıs olay yerinde yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesinde silah sesleri duyan çarşı ve mahalle bekçileri, Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bilgi vererek hemen silah seslerinin geldiği bölgeye hareket etti. Ekipler, kısa sürede silah seslerinin geldiği bölgeye ulaşarak arabaya binmek üzere olan A.A’yı (27) yakaladı. Alkollü olduğu anlaşılan şahsın üzerinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait bir şarjör ve 49 adet dolu mermi bulundu. Ayrıca çevredeki iş yerlerine ve araçlara isabet etmiş toplam 5 boş mermi kovanı bulundu.
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