Düziçi’nde "Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı" oluşturuluyor

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Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde 17 Kasım 2019 Pazar günü çıkan yangında zarar gören 20 hektarlık alanda Dr. Devlet Bahçeli adına hatıra ormanı oluşturuluyor.

Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Akçakoyunlu mevkisinde hayata geçirilecek olan Dr. Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı için işletme ekibi fidan dikim durum tespiti için bölgede incelemelerde bulundu.

MHP Düziçi İlçe Başkanı Mustafa Yergüler, “İlçe Teşkilatımızın organize etiği ‘Dr. Devlet Bahçeli Hatıra Ormanı’ için yaklaşık 3 ay önce Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğüne dilekçeli müracaatımızı yapmıştık. Orman İşletme Müdürü Abdulsamet Doğar tarafından kabul gören bu projemiz onaylandı. Bugün burada tespit ve inceleme çalışmalarımızı yaptık. Artık inşallah burası liderimizin adı ve sevgisiyle yeşillenecek“ şeklinde konuştu.

İncelemelere MHP Osmaniye İl Başkanı Yusuf Çomu ve Merkez İlçe Başkanı Ümmet Kaya'da katıldı.

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