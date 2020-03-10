Çocukların bulduğu el bombası imha edildi 

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Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)OSMANİYE'nin Kadirli ilçesindeki boş arazide çocukların bulduğu el bombası, bomba imha uzmanlarınca fünye ile patlatılarak imha edildi.

Olay, akşam saatlerinde Şehit Halis Şişman Mahallesi Savrun Çayı kenarında meydana geldi. Mezbahane civarında el bombası bulan çocuklar, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polisler, bölgeyi güvenlik şeridine alıp, bomba imha uzmanı istedi. Geniş güvenlik önlemleri altında el bombası, uzman polislerce fünye ile patlatılarak, imha edildi. Polis, bombayı bırakanları yakalamak için harekete geçti. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Kadirli Efendi ERKAYIRAN

2020-03-10 22:09:12



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