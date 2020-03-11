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Milli dövüşçü Uğur Özkaplan Bosnalı rakibini nakavt etti

İHA

Milli kafes dövüşçüsü Uğur Özkaplan profesyonel kariyerinin 4. maçında Sırbistan da düzenlenen SBC karşılaşmasında Bosnalı rakibi Edis Besic'i nakavt ile yenmeyi başardı.

Milli dövüşçü Uğur Özkaplan Bosnalı rakibini nakavt etti

Milli kafes dövüşçüsü Uğur Özkaplan profesyonel kariyerinin 4. maçında Sırbistan da düzenlenen SBC karşılaşmasında Bosnalı rakibi Edis Besic’i nakavt ile yenmeyi başardı.
Milli MMA dövüşçüsü Uğur Özkaplan dünya şampiyonluğu yolunda emin adımlarla ilerliyor. Almanya’nın Duesseldorf şehrinde kampa giren ve antrenörü Hollandalı dünya şampiyonu Ivan Hypolite ile iyi bir hazırlık dönemi geçiren MMA’ci Uğur Özkaplan Sırbistan karşılaşmasında Bosnalı rakibi Edis Besic’in karşısına çıktı. Bosnalı rakibini nakavt ederek yenmeyi başaran milli kafes dövüşçüsü, "Hedefim ve hayalim büyük organizasyonlarda şampiyon olmak ve ülkeme kemeri getirmek. 2020 yılında Avrupa’nın en büyük organizasyonu KSW’de başarı göstermek. Tüm hazırlıklarım bunun üzerine" dedi.

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