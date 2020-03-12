Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner annesini kaybetti

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Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner’in, uzun süreden beri şeker hastası olan annesi hayatını kaybetti.

67 yaşındaki Ayşe Önerüç (3) aydan bu yana Adana Başkent Hastanesinde tedavi görüyordu.

Hürriyet Mahallesi Esenler Sokakta ikamet eden Öner, emekli öğretmen İsmail Hakkı Öner ile evli ve 2 çocuk annesiydi.

Öner’in cenazesi bugün öğle namazının ardından Hacılar Merkez Camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Çamiçi Mezarlığına defnedilecek.

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