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Akdemir’in "Heykel Kafası" projesi nasıl büyüdü? 2019'da Türkiye’de en hızlı büyüyen İnstagram hesabı Heykel Kafatası hesabı oldu Hesabın sahibi sosyal medya uzmanı Mehmet Veysel Akdemir 5 ay gibi kısa bir sürede hesabın takipçi sayısını 1.4 milyona çıkardı

İHA

Geçen yıl Türkiye'de en hızlı büyüyen İnstagram hesabı "Heykel Kafatası" hesabı oldu. Hesabın sahibi sosyal medya uzmanı Mehmet Veysel Akdemir 5 ay gibi kısa bir sürede hesabın takipçi sayısını 1.4 milyona çıkardı

Akdemir’in "Heykel Kafası" projesi nasıl büyüdü? 2019'da Türkiye’de en hızlı büyüyen İnstagram hesabı Heykel Kafatası hesabı oldu Hesabın sahibi sosyal medya uzmanı Mehmet Veysel Akdemir 5 ay gibi kısa bir sürede hesabın takipçi sayısını 1.4 milyona çıkardı

Geçen yıl Türkiye’de en hızlı büyüyen İnstagram hesabı "Heykel Kafatası" hesabı oldu. Hesabın sahibi sosyal medya uzmanı Mehmet Veysel Akdemir 5 ay gibi kısa bir sürede hesabın takipçi sayısını 1.4 milyona çıkardı
Hesabın kısa sürede büyümesinin ve başarılı olmasının altında yatan sebebin hesabın melankoli olmasına bağlayan Akdemir, herkesin hayatın büyük bir kısmında melankolik duyguya kapıldığını, bu paylaşımlarla insanların melankolik duygularının harekete geçtiğinin bu yüzden paylaşımların kısa sürede milyonlarca insan tarafından beğenilip takip edildiğini söyledi.

Heykel Kafası ekibinin görev dağılımı
Heykel Kafası hesabının başarısının bir ekip çalışmasının sonucu olduğunu söyleyen Akdemir, "Hesapta paylaşılacak sözlerin bulunması, sözlere uygun resim seçilmesi, hesabın geleceğinin planlanması, yeni projelerin düşünülmesi gibi alanlarda farklı arkadaşlarımız görev alarak hesabı büyüttü. Her detay için birden fazla arkadaşa görev verdik. Böyle bir ekibi başarılı bir şekilde yönetmek işin zor kısmıdır" dedi.

Heykel Kafası projesi nasıl doğdu?
Kardeşiyle birlikte bir marka kurmak istediklerini belirten Akdemir, şöyle devam etti:
"Markanın tasarım üzerine özel bir marka olmasını istedik. İsmini Heykel Kafası olarak belirledik. Normalde insanlar önce markayı oluşturup sonra ismi oluştururken biz tam tersini yaptık. Biz önce markanın adını duyurduk sonra markayı kurduk. Markamızın çıkış noktasına kalite, güven ve samimiyeti koyduk. Heykel kafası profilimiz bunu yansıtıyor. Samimiyetin olduğunu hesabı takip eden herkes tarafından hissediliyor. Bu yüzden hesabı insanlar çok sevdi. Biz de hesabın saf halinde kalması için özel çaba sarf ediyoruz. Marka adı yine Heykel Kafası ismiyle bağlantılı ayrı bir hesap açıp orijinal sayfamızı değiştirmeyeceğiz."

Heykel fotoğrafı gönderiyorlar mı?
Birçok insanın çektiği heykel fotoğrafını kendilerine gönderdiğini kaydeden Akdemir, "Gelen resimler içinde yüksek çözünürlükte olanları arşivimize ekliyoruz. Heykel fotoğraflarıyla siz aslında cansız bedenlere canlıların söyleyemediklerini esprili bir şekilde, laf sokarak dolaylı yoldan bir terapi yapmış oluyorsunuz" diye konuştu.
Mehmet Veysel Akdemir, proje ile ilgili röportaj tekliflerinin yanı sıra, "kitap çıkaralım, arkadaş guruplarına çağıralım, sergiler açalım" gibi teklifler aldıklarını belirterek"Bu teklifler bizi mutlu ediyor. Bazı heykeltıraş arkadaşlar heykel hediye etmek istiyorlar ama biz bunu kabul etmiyoruz. Bizi düşünmeleri yeter" dedi.

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