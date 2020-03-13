Düziçi’nde fırtına çatıları uçurdu

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Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde kuvvetli fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, telefon direkleri yan yattı.

Sabah saatlerinde şiddetini arttıran fırtına nedeniyle, ilçede bazı binaların çatısı zarar görürken bazı iş yerlerini yağmurlukları da yerlere düştü. Fırtına birçok güneş enerjisi sistemine de zarar verdi. Bazı yerlerde telefon direkleri yan yattı.

Fırtına nedeniyle zaman zaman elektrik kesintileri yaşandı.

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