Kamyon otoyolda devrildi: 3 yaralı

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GaziantepAdanaTarsus (TAG) otoyolunda devrilen kamyondaki 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gaziantep'ten Adana yönüne gitmekte olan sürücüsü öğrenilemeyen 06 ET 6571 plakalı kamyon, Düziçi turnikeleri civarında, havanın yağışlı, yolun kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi.

Kazada, sürücü ile birlikte yanında bulunan 2 kişi yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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