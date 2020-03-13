Tarım aracı hırsızlığı güvenlik kamerasında

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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de yol kenarında atıl vaziyette bırakılan saman römorkunun çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Toprakkale ilçesi Sayhüyük köyünde tarım aracı hırsızlığı ile ilgili çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, römorkun çalındığı bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemede ekipler römorkun traktör ile çekilerek Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir hurdacıya satıldığını belirledi. Bulunan römork sahibine teslim edilirken, hırsızlık şüphelisi M.K. ise Toprakkale ilçe merkezinde yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan M.K. adliyeye sevk edildi.

DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2020-03-13 14:44:25



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