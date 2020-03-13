(Görüntülü) Tarım aracı hırsızlığı güvenlik kamerasında

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OSMANİYE'de yol kenarında atıl vaziyette bırakılan saman römorkunun traktör ile çekilerek çalınması, güvenlik kameralarına yansıdı.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toprakkale İlçesi Sayhüyük köyünde meydana gelen tarım aracı hırsızlığı ile ilgili çalışma başlattı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, römorkun çalındığı bölgedeki ve götürülebileceği güzergahtaki güvenlik kamerası kayıtlarını tek tek inceledi. Ekipler, köy girişinde yol kenarında atıl vaziyette bırakılan saman römorkunun traktör ile çekilerek Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir hurdacıya satıldığını saptadı. Römork, sahibine teslim edilirken, hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli M.K. ise Toprakkale ilçe merkezinde yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan M.K. adliyeye sevk edildi.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye

2020-03-13 16:23:09



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