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Harun Taştan’dan devlet büyüklerine çağrı

İHA

Harun Taştan’dan devlet büyüklerine çağrı

Türkiye'nin en iyi drift pilotlarından Harun Taştan, devlet büyüklerinden gençlerin spora teşvik edilmesi için destek isteyerek, drift ve makas yapabilmeleri için piste çıkmaları gerektiğini söyledi.
Son yapılan trafik cezası zamları ile birlikte drift ve makas tekrar gündeme geldi. Türkiye'nin en iyi drift pilotlarından Harun Taştan da devlet büyüklerinden drift ve makası profesyonel ve daha güvenli şekilde yapabilmek için piste çıkmak istediğini söyledi.
Taştan, “Cadde ve sokaklarda drift ve makasın tehlikeli ve illegal olarak yapılması yerine gençlerimizi bir çok kötü şeyden uzak tutabilen spora yönlendirebilmek için gereken imkanlara ihtiyacımız var. Ben özel yapım drift aracımla ülkemi dünya çapında temsil etmek istiyorum. Gençlik ve spor bakanlığımızın bu isteğimizi duyacağını düşünüyorum” dedi.

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