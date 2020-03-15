San Kuaför kurucusu Mustafa Batur’dan 81 il atağı

Yaptığı sıra dışı değişimlerle güzellik ve kozmetik alanında dikkat çeken Mustafa Batur, ülke genelinde şube açmaya hazırlanıyor.

Türkiye'de televizyon, müzik ve moda sektörünün önde gelen isimlerine hizmet veren, aynı zamanda da İstanbul ve Ankara’daki lüks semtlerde kuaförlük işletmelerine sahip olan San Kuaför kurucusu Mustafa Batur, Türkiye'nin birçok kentinden gelen taleplere karşı harekete geçti.

İstanbul ve Ankara haricindeki diğer illere de şube açmaya hazırlanan Batur, hedefinin ülkenin her yerine kaliteli kuaförlük hizmeti ulaştırmak olduğunu belirtti.

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