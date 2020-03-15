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Osmaniye’de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Osmaniye'nin Sumbas ilçesi Gafarlı köyü olan saat 13.35'teki deprem, yerin 19 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Deprem sonrası ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmazken, deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, Osmaniye'nin Düziçi, Bahçe, Kadirli ve Adana'nın Kozan ilçesinde de hissedildi.

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