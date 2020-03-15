Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem (2)

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BİR DEPREM DAHA OLDU

Osmaniye'nin Sumbas ilçesi merkezli Richter ölçeğine göre, 3.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 6,98 kilometre derinlikte olan deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Kadirli Efendi ERKAYIRAN

2020-03-15 14:47:42



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