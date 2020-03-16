Düziçi Fen Lisesi TÜBİTAK Yarışması'nda 3. oldu

TÜBİTAK düzenlediği 51. Lise Öğrencileri Araştırma Projesi Adana Bölge Yarışmasında, Düziçi Fen Lisesinin “Sudaki Plastik Atık Kirliliğine Balık Dostu Çözüm: Hava Bariyeri” adlı projesi 3. oldu.

Danışmanlığını Biyoloji Öğretmeni Serdar Sarıcı’nın yaptığı 12. sınıf öğrencisi Sueda Betül Gerek tarafından hazırlanan “Sudaki Plastik Atık Kirliliğine Balık Dostu Çözüm: Hava Bariyeri” adlı proje ilk olarak Adana, Gaziantep, Hatay, KKTC, Kahramanmaraş, Kilis, Mersin ve Osmaniye’den katılan tüm biyoloji projeleri arasından seçilerek Adana Bölge Finallerine katılmaya hak kazanmıştı.

9 12 Mart tarihleri arasında Çukurova Üniversitesi Kongre Sergi Salonunda Bölge Finali düzenlendi. Ziyaretçilere açık olan elemelerde hem ziyaretçilere hem de jüri üyelerine Sueda Betül Gerek tarafından sunum yapıldı. Jüri değerlendirmesi sonucu “Sudaki Plastik Atık Kirliliğine Balık Dostu Çözüm: Hava Bariyeri” adlı proje Adana Bölge Yarışmasında Biyoloji Dalında 3. oldu

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.