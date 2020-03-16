Düziçi'nde bıçaklı kavga: 1 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam Uzunbanı Mahallesi, Şehit Komiser Mustafa Sarı Caddesinde, aralarında daha önceden husumet bulunduğu iddia edilen V.B. (36) ile A.B. (20) arasında kavga çıktı. Kavga sırasında aldığı bıçak darbesiyle ağır şekilde yaralanan V.B (36) Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili A.B'nin gözaltına alındığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.