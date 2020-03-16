Osmaniye'de 3.8 büyüklüğünde deprem

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Efendi ERKAYIRAN/OSMANİYE,(DHA) OSMANİYE'nin Sumbas ilçesi merkezli, 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Osmaniye'de saat 15.35'te merkez üssü Sumbas ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikte olan deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Kadirli Efendi ERKAYIRAN

2020-03-16 16:05:36



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