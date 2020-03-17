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Büşra Meşe Yıldırım’dan sosyal medya reklamcılığına dair tavsiyeler

İHA

Instagram'da yaptığı reklam ve önerileriyle firmalarla takipçileri buluşturan Büşra Meşe Yıldırım, firmaların verdiği hizmetten daha fazla insanın faydalanmasını sağladığını belirterek, sosyal medya reklamcılığına dair tavsiyelerde bulundu.

Büşra Meşe Yıldırım’dan sosyal medya reklamcılığına dair tavsiyeler

Instagram'da yaptığı reklam ve önerileriyle firmalarla takipçileri buluşturan Büşra Meşe Yıldırım, firmaların verdiği hizmetten daha fazla insanın faydalanmasını sağladığını belirterek, sosyal medya reklamcılığına dair tavsiyelerde bulundu.
Sosyal medyada reklam vermek, kişi ve firmaları milyonlarca insanlarla buluşturuyor. Sosyal medya, reklamları hedef kitlelere ulaştırarak hem marka bilinilirliğini arttırmak hem de reklamlar sonucu oluşan geri dönüşler sayesinde kişi ve firmaların vermiş olduğu hizmetten daha fazla insanın faydalanmasını sağlıyor.
İyi bir uzman ve doğru strateji sayesinde ufak bir bütçe ve tek kişi ile yapılan görüşme sonucunda daha uygun fiyata daha fazla hedef kitleye erişmek günümüz sosyal medya dünyasında mümkün. Sektörde alanında uzman sosyal medya reklamcıların başında Büşra Meşe Yıldırım'da yer alıyor.
Sosyal medya reklamcılığının dışında asıl mesleği moda tasarımcısı olan Büşra Meşe Yıldırım @busrameseyildirim kullanıcı adıyla Instagram'da yapmış olduğu reklam ve önerileriyle firmalarla takipçileri buluşturan güvenilir sosyal medya reklamcıları arasında bulunuyor.
Yıldırım, yaptığı reklamların dışında takipçilerine birbirinden farklı hediyeler vererek hem onları memnun ettiğini hem de bu memnuniyet sayesinde hedef kitlesini her geçen gün arttırdığını belirtiyor.

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