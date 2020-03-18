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Koronaya kolonyalı şarkı Fatih Bulut’un “Çok sevdim yalan oldu” şarkısına korona virüsle ilgili uyarlama yapan gençlerin şarkısı beğeni topladı

İHA

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Fatih Bulut'un "Çok sevdim yalan oldu" şarkısını korona virüse uyarlayan gençlerin şarkısı beğeni topladı.

Koronaya kolonyalı şarkı Fatih Bulut’un “Çok sevdim yalan oldu” şarkısına korona virüsle ilgili uyarlama yapan gençlerin şarkısı beğeni topladı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde Fatih Bulut’un “Çok sevdim yalan oldu” şarkısını korona virüse uyarlayan gençlerin şarkısı beğeni topladı.
Kadirli’de düğünlerde müzik yapan orkestra grubunda yer alan Hasretcan Toprak ve Tolgahan Cansever isimli iki genç, Fatih Bulut’un “Çok sevdim yalan oldu” şarkısını korona virüse uyarladı. “Umut ışıklarım bir bir söndüler, dost bildiğim herkes kolonya döktüler” diye başlayan şarkıyı sosyal medyaya yükleyen gençlerin şarkısı yoğun ilgi topladı. Düğünlerin iptal olduğunu belirten Hasretcan Toprak, “Bizde arkadaşlarla sıkılıyoruz. Ne yapalım boş durmayalım dedik ve korona virüse şarkı yaptık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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