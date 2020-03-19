Osmaniye'de 800 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de 800 bin adet bandrolsüz makaron ve kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda bir ikamette alınan duyum üzerine arama yapan ekipler, 404 kilo açıkta kıyılmış tütün, muhtelif markalarda 8 paket halinde toplam 1,7 kilo kıyılmış tütün ve 800 bin adet boş makaron ele geçirildi.

Konuyla ilgili adli ve idari işlemler yapılmakta olduğu belirtilirken, terör örgütlerinin finans kaynaklarından olan kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam etmekte olduğu vurgulandı.DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2020-03-19 17:14:08



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.