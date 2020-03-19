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Osmaniye’de sağlık çalışanları için balkondan alkışlı destek

İHA

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın sağlık çalışanlarını alkışlamaya davet etmesinin ardından saat 21.00'da Osmaniye'de halk balkonlardan sağlık çalışanlarını alkışlayarak destek verdi.

Osmaniye’de sağlık çalışanları için balkondan alkışlı destek

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın sağlık çalışanlarını alkışlamaya davet etmesinin ardından saat 21.00’da Osmaniye’de halk balkonlardan sağlık çalışanlarını alkışlayarak destek verdi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın bugün Mecliste korona virüs bilgilendirme toplantısında sağlık çalışanları için “Alkışlayalım ne kadar alkışlasak azdır” söyleminin ardından “Şimdi tam 21.00’da milletimizi bu alkış sesini Türkiye çapında balkonlardan yükseltmeye davet ediyorum” şeklinde twit atması tüm Türkiye’de olduğu gibi Osmaniye’de de karşılık buldu. İnsanlar balkonlara çıkarak sağlık çalışanlarını 1 dakika boyunca alkışladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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