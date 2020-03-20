Düziçi’nde motosiklet tamircilerine operasyon

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde, iş yerlerinde şase ve motor numarası silinmiş motosiklet bulunan 4 tamirciye 132’şer lira para cezası kesildi, haklarında adli işlem başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, emniyet müdürlüğü ilçedeki motosiklet tamircilerine yönelik ikinci kez eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 adet şase ve motor numarası silinmiş motosiklet, 2 adet motor numarası kazınmış motosiklet, 2 adet motor numarası kazınmış motor gövdesi, 4 adet yakalamalı plaka, 3 adet kayıtsız plaka, 1 adet teknik değişiklikler yapılmış motosiklet ele geçirildi.

132’şer lira para cezası yazılan 4 iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.