Buğra Arkın "Calyx" yeni takımında ilk mücadelesine çıktı

Amerikan Envy organizasyonuna transfer olan milli oyuncu Buğra “Calyx” Arkın yeni takımı Envy ile ilk resmi mücadelesine çıktı.

Flashpoint adlı organizasyonun düzenlediği turnuvada yer alan Envy ilk maçını GenG’e karşı oynadı. Milli oyuncu Buğra “Calyx” Arkın iyi bir performans gösterse de 3 maçlık seriyi Envy 21 kaybetti. Organizasyonun, korona virüs nedeniyle online devam etmesi kararı alındı ancak sıradaki maçlar için net bir tarih belirlenmedi.

Flashpoint’den sonra Buğra “Calyx” Arkın’ın takımı Envy, 26 Nisan 2 Mayıs tarihleri arasında Brezilya’nın Rio kentinde düzenlenecek olan Minor turnuvasında boy gösterecek.

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