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Amanoslar'da büyük operasyon Jandarma Komando Özel Harekat ve Komando timlerinin katıldığı operasyonda terör örgütünün kullandığı 3 sığınak ortaya çıkarıldı

İHA

Osmaniye'de Amanoslar bölgesinde yapılan operasyonda, terör örgütüne ait içerisinde yaşam ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeleri bulunan 3 sığınak ortaya çıkarıldı.

Amanoslar'da büyük operasyon Jandarma Komando Özel Harekat ve Komando timlerinin katıldığı operasyonda terör örgütünün kullandığı 3 sığınak ortaya çıkarıldı

Osmaniye'de Amanoslar bölgesinde yapılan operasyonda, terör örgütüne ait içerisinde yaşam ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeleri bulunan 3 sığınak ortaya çıkarıldı.
Alınan bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından Amanoslar bölgesinde 300 Jandarma Komando Özel Harekat ve komando timinin katılımı ile yapılan operasyonda bölücü terör örgütünün kullandığı 3 sığınak bulundu. Sığınaklar içerisinde çok sayıda yaşam malzemesi, dijital malzeme, patlayıcı yapımında kullanılan elektrik gereçleri ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerle ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda gerekli adli tahkikata başlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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