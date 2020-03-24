Hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı (2)

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ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Osmaniye'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada ağır yaralanan ve tedaviye alınan Orhan Korkmaz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazada ölenlerin sayısı, 2'ye yükselirken, yaralı 4 kişinin tedavisinin ise sürdüğü bildirildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2020-03-24 02:14:43



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