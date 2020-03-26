Amanoslar'da PKK'ya ait sığınak bulundu

'Ben neden böyle görünüyorum?'

Amanoslar Dağları bölgesinde yapılan operasyonda, terör örgütüne ait, içerisinde yaşam ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler bulunan 1 sığınak ortaya çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından Amanoslar bölgesinde, Jandarma Komando Özel Harekat ve komando timlerinin katıldığı operasyonda, bölücü terör örgütünün kullandığı tespit edilen sığınaklar içerisinde çok sayıda yaşam malzemesi ve patlayıcı madde yapımında kullanılan elektrik malzemeleri ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerle ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda adli tahkikata başlandığı bildirildi.

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