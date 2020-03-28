Düziçi’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlandı Kurtuluş bayramı kutlamaları çerçevesinde her yıl yapılan; şehitlik ziyareti, şehir stadyumundaki etkinlikler ve diğer programlar korona virüs tedbirleri sebebiyle iptal edildi

'Çok ama çok özledim'

'Ben neden böyle görünüyorum?'

Düziçi'nin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yıl dönümü, Düziçi Kaymakamlığı önünde düzenlenen sade bir törenle kutlandı.

Düziçi’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yıl dönümü dolayısıyla Düziçi Kaymakamlığı önünde tören düzenlendi. Program, kaymakamlık bahçesinde bulunan Atatürk anıtına çelenk sunulma töreni ile başladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından tören sona erdi.

Kurtuluş bayramı kutlamaları çerçevesinde her yıl yapılan; şehitlik ziyareti, şehir stadyumundaki etkinlikler ve diğer programlar korona virüs tedbirleri sebebiyle iptal edildi.

Programa Düziçi Kaymakamı Mutlu Almalı, Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner, Düziçi İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Esen, Düziçi İlçe Emniyet Müdürü Tuncer Yıldırım, Düziçi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Durmaz ve Milli Eğitim Şube Müdürleri katıldı.

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