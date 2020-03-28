Mehmet Fatih Akdemir: “Mikro cerrahi yöntemi saç ekiminin önünü açtı”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Mehmet Fatih Akdemir: “Mikro cerrahi yöntemi saç ekiminin önünü açtı”

İHA

Hair Of İstanbul'un CEO'su Mehmet Fatih Akdemir, yara izi bırakmayan mikro cerrahi yönteminin, saç ekim operasyonlarının önünü açtığını söyledi.

Mehmet Fatih Akdemir: “Mikro cerrahi yöntemi saç ekiminin önünü açtı”

Hair Of İstanbul’un CEO’su Mehmet Fatih Akdemir, yara izi bırakmayan mikro cerrahi yönteminin, saç ekim operasyonlarının önünü açtığını söyledi.
Saç ekimi hizmetlerinin Türkiye’yi sağlık turizmi alanında adeta bir cazibe merkezi haline getirdiğine dikkat çeken Mehmet Fatih Akdemir, “Gelişen teknolojiye bağlı olarak son yıllarda saç ekim operasyonlarında yaygınlaşan mikro cerrahi yönteminde yara izi olmadan sonuç alındığı için kel erkeklerin bir numaralı tercihi haline gelmiş bulunuyor. Ülkemizde yapılan kaliteli, ucuz ve güvenilir saç ekim operasyonları dünya çapında bilinir hale geldi. Bu sayede başta Ortadoğu ülkeleri ve Avrupa olmak üzere pekçok ülkeden erkekler saç ekimi için ülkemizi tercih ediyorlar. Bu da ülkemize sağlık turizmi alanında artarak devam eden döviz girdisi sağlıyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Çaldıkları inekler, kamyonda telef oldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Çaldıkları inekler, kamyonda telef oldu
Çaldıkları inekler, kamyonda telef oldu
YEREL HABERLER Çaldıkları inekler, kamyonda telef oldu
Düziçi’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlandı Kurtuluş bayramı kutlamaları çerçevesinde her yıl yapılan; şehitlik ziyareti, şehir stadyumundaki etkinlikler ve diğer programlar korona virüs tedbirleri sebebiyle iptal edildi
YEREL HABERLER Düziçi’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı ...
Çalıntı araçların parçalarını internetten satan şüpheli, yakalandı
YEREL HABERLER Çalıntı araçların parçalarını internetten satan ...
(Görüntülü) Osmaniye'de 65 yaş ve üstü vatandaşlara, maske ve dezenfektan dağıtıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Osmaniye'de 65 yaş ve üstü vatandaşlara, ...
Osmaniye İl Sağlık Müdürü: Sonuçları pozitif olan vakalar tedavi altında
YEREL HABERLER Osmaniye İl Sağlık Müdürü: Sonuçları pozitif olan ...
(Görüntülü) Meslek lisesinde günlük 49 bin maske üretilebilecek
YEREL HABERLER (Görüntülü) Meslek lisesinde günlük 49 bin maske ...
Meslek lisesinde günlük 49 bin maske üretilebilecek
YEREL HABERLER Meslek lisesinde günlük 49 bin maske üretilebilecek
Mehmet Fatih Akdemir:"Sağlık turizminde ülkemizin önü açık"
YEREL HABERLER Mehmet Fatih Akdemir:"Sağlık turizminde ülkemizin önü ...
Amanoslar'da PKK'ya ait sığınak bulundu
YEREL HABERLER Amanoslar'da PKK'ya ait sığınak bulundu
(Görüntülü) Amanoslar'da PKK'lıların kullandığı sığınak bulundu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Amanoslar'da PKK'lıların kullandığı ...
İş Adamı Bigutay Deligöz: “Korona virüs ekonomimize diz çöktüremez”
YEREL HABERLER İş Adamı Bigutay Deligöz: “Korona virüs ekonomimize ...
Sokak hayvanları için mama bıraktılar Lokanta ve kafeteryaların kapatılması sebebiyle aç kalan sokak hayvanları için hayvanseverler harekete geçti
YEREL HABERLER Sokak hayvanları için mama bıraktılar Lokanta ve ...
Iraklı işadamı Ahmed Zaki Mohammed, İzmir ve Antalya’ya da yatırım planlıyor
YEREL HABERLER Iraklı işadamı Ahmed Zaki Mohammed, İzmir ve ...
Hair Chefs kurucu ortağı Ali Aker: “Güzellik sektörüne ilgi artıyor"
YEREL HABERLER Hair Chefs kurucu ortağı Ali Aker: “Güzellik ...
1 metre 31 santimlik genç, İŞKUR sayesinde hayaline kavuştu Halk dilinde 'cüce' olarak tabir edilen Akondroplazi rahatsızlığından dolayı yüzde 60 engelli olan Mehmet Akif Şahin, 36 bin liralık hibe desteği ile 20 koyun alarak hayalindeki besiciliği gerçeğe dönüştürdü Şahin'den engellilere çağrı: Engelleri aşmak sizin elinizde. Asla pes etmeyin"
YEREL HABERLER 1 metre 31 santimlik genç, İŞKUR sayesinde hayaline ...
Otomobil tutkunu Mehmet Fatih Akdemir'den gençlere tavsiye "Yarış pistte olur, E 5'de değil" "Hız sınırlarını ihlal etmeyin"
YEREL HABERLER Otomobil tutkunu Mehmet Fatih Akdemir'den gençlere ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X