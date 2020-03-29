Osmaniyeli halk ozanından, 'Evde kalın' türküsü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Osmaniyeli halk ozanından, 'Evde kalın' türküsü

DHA

Osmaniyeli halk ozanından, 'Evde kalın' türküsü


İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) OSMANİYELİ halk ozanı Aşık Tahir Erdoğdu, koronavirüs salgınına karşı, sazıyla birlikte seslendirdiği `Evde kalın arkadaşlar´ türküsü ile vatandaşları sokağa çıkmamaları için uyardı.
Osmaniye´de yaşayan ozan Aşık Tahir Erdoğdu, koronavirüs salgınına karşı insanları uyarmak için 'Evde kalın arkadaşlar' ismiyle türkü besteledi. Türküsüne klip de çeken Aşık Tahir Erdoğdu, eserini 'Aşık Ersani' adlı sosyal medya hesabından da paylaştı.
Türkiye'nin ve dünyanın zorlu bir tehdit altında olduğunu kaydeden Erdoğdu, şunları söyledi:
"Bazıları buna 3'üncü dünya savaşı diyor ve ben de onlara katılıyorum. Bu illetten kurtulmak için bizim yapacağımız birtakım şeyler vardır. Öncelikle evimizden çıkmamamız gerekiyor ki bu virüsü yenebilelim, bu hastalıktan kurtulabilelim. Sağlık Bakanlığı'nda çalışan tüm sağlık personellerine, başta bakanımız olmak üzere, devletimizin ordusuna, polisine, hizmet eden herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. 'Aman ha aman evinizden çıkmayın' diyorum."
Erdoğdu'nun sazıyla birlikte seslendirdiği türkünün sözleri şöyle:
"Bir musibet başımızda, evde kalın arkadaşlar. 
Sevgi dolsun aşınızda, evde kalın arkadaşlar. 
Ellemeyin sağı solu, her bir yanı virüs dolu. 
Bence yaşamanın yolu, evde kalın arkadaşlar. 
Mevlam bizi tez kurtarsın, evde kal, çarçabuk yırtarsın. 
Kalmazsan erken pırtarsın, evde kalın arkadaşlar. 
Faydası olmaz yatının, kıymetini bil hayatının,
bence yaşama tutunun evde kalın arkadaşlar."  DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2020-03-29 13:27:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Okulunu özleyen küçük kız gözyaşlarına boğuldu Anasınıfı öğrencisi küçük kız, “okulumu arkadaşlarımı özledim” diye ağladı, annesi o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi
YEREL HABERLER Okulunu özleyen küçük kız gözyaşlarına ...
Uygulama noktasında ilçeye gelenlerin ateşi ölçülüyor Düziçi Kaymakamlığı'nca uygulama noktasında 3 vardiya halinde 24 saat görev alan 12 personel, ilçeye giriş yapan araçlardaki bütün vatandaşların ateşini ölçüyor
YEREL HABERLER Uygulama noktasında ilçeye gelenlerin ateşi ...
(Görüntülü) Çaldıkları inekler, kamyonda telef oldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Çaldıkları inekler, kamyonda telef oldu
Çaldıkları inekler, kamyonda telef oldu
YEREL HABERLER Çaldıkları inekler, kamyonda telef oldu
Mehmet Fatih Akdemir: “Mikro cerrahi yöntemi saç ekiminin önünü açtı”
YEREL HABERLER Mehmet Fatih Akdemir: “Mikro cerrahi yöntemi saç ...
Düziçi’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlandı Kurtuluş bayramı kutlamaları çerçevesinde her yıl yapılan; şehitlik ziyareti, şehir stadyumundaki etkinlikler ve diğer programlar korona virüs tedbirleri sebebiyle iptal edildi
YEREL HABERLER Düziçi’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı ...
Çalıntı araçların parçalarını internetten satan şüpheli, yakalandı
YEREL HABERLER Çalıntı araçların parçalarını internetten satan ...
(Görüntülü) Osmaniye'de 65 yaş ve üstü vatandaşlara, maske ve dezenfektan dağıtıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Osmaniye'de 65 yaş ve üstü vatandaşlara, ...
Osmaniye İl Sağlık Müdürü: Sonuçları pozitif olan vakalar tedavi altında
YEREL HABERLER Osmaniye İl Sağlık Müdürü: Sonuçları pozitif olan ...
(Görüntülü) Meslek lisesinde günlük 49 bin maske üretilebilecek
YEREL HABERLER (Görüntülü) Meslek lisesinde günlük 49 bin maske ...
Meslek lisesinde günlük 49 bin maske üretilebilecek
YEREL HABERLER Meslek lisesinde günlük 49 bin maske üretilebilecek
Mehmet Fatih Akdemir:"Sağlık turizminde ülkemizin önü açık"
YEREL HABERLER Mehmet Fatih Akdemir:"Sağlık turizminde ülkemizin önü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X